Sanremo, Amadeus rilancia: "Stiamo lavorando per nave-bolla. Ospiti stranieri? Prima gli italiani" - (Di giovedì 14 gennaio 2021) Novella Toloni In diretta radiofonica Amadeus ha svelato nuovi dettagli sulla nave - bunker. Un'operazione di marketing da milioni di euro che vedrà protagoniste 500 persone che oltre a fare da pubblico usufruirano dei servizi croceristici La nave - bolla Covid free si farà. A confermarlo è il direttore artistico del Festival di Sanremo Amadues. Il conduttore lo ha annunciato in diretta radiofonica su Rtl, spiegando: "Stiamo lavorando, c'è un protocollo serio e preciso". Quella che sembrava essere solo un'idea fantasiosa è ormai diventata il fulcro dell'allestimento della nuova edizione del Festival di Sanremo. Le date dovrebbero essere confermate (2-6 marzo), ma l'attenzione ora è tutta puntata sull'accordo con Costa Crociere per ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Novella Toloni In diretta radiofonicaha svelato nuovi dettagli sulla- bunker. Un'operazione di marketing da milioni di euro che vedrà protagoniste 500 persone che oltre a fare da pubblico usufruirano dei servizi croceristici LaCovid free si farà. A confermarlo è il direttore artistico del Festival diAmadues. Il conduttore lo ha annunciato in diretta radiofonica su Rtl, spiegando: ", c'è un protocollo serio e preciso". Quella che sembrava essere solo un'idea fantasiosa è ormai diventata il fulcro dell'allestimento della nuova edizione del Festival di. Le date dovrebbero essere confermate (2-6 marzo), ma l'attenzione ora è tutta puntata sull'accordo con Costa Crociere per ...

RaiPlay : Dirige l'orchestra Amadeus, canta la Nazionale Italiana di Calcio. ?? Lo spot di #Sanremo2021 è su RaiPlay!… - IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Gli ospiti internazionali in collegamento? Ipotesi ma vorrei fare un #Sanremo2021 nazionale per dare slan… - infoitcultura : Sanremo 2021, Amadeus: «Stiamo lavorando per il 2 marzo ma vogliamo un Festival normale e sicuro» - infoitcultura : Sanremo, parla Amadeus: 'Stiamo lavorando per il 2 marzo' -