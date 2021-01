Sanremo, Amadeus come Tom Cruise: "La nave per il pubblico è un'idea concreta" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per tutelare la salute del pubblico di Sanremo, l'idea della nave come residenza temporanea sta acquisendo concretezza. Lo dice il conduttore e direttore artistico Amadeus. Leggi su comingsoon (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per tutelare la salute deldi, l'dellaresidenza temporanea sta acquisendo concretezza. Lo dice il conduttore e direttore artistico

rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: 'Mai nella storia di Sanremo ci sono state 26 canzoni. Non pensate di andare a dormire p… - IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - RaiPlay : Dirige l'orchestra Amadeus, canta la Nazionale Italiana di Calcio. ?? Lo spot di #Sanremo2021 è su RaiPlay!… - GFucci58 : RT @VanityFairIt: «Stiamo lavorando per il 2 marzo, ma non si può fare il Festival senza pubblico», ha detto, vagheggiando anche di una pos… - infoitcultura : Sanremo, Amadeus rilancia: 'Stiamo lavorando per nave-bolla. Ospiti stranieri? Prima gli italiani' -