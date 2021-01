Sanremo 2021, parla Amadeus: “Un protocollo nuovo, mai applicato”, di cosa si tratta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo, che dovrebbe partire il 2 Marzo 2021: “Un protocollo nuovo, mai applicato” ha spiegato Amadeus, di cosa si tratta? “Un protocollo nuovo, mai applicato”, sono state queste le parole di Amadeus per descrivere Sanremo 2021 (fonte getty)Siamo ormai agli sgoccioli, mancano poche settimane all’edizione 2021 dell’acclamatissimo Festival di Sanremo. Un evento di cui si è parlato a lungo, per mesi, e su cui si sono fatte ipotesi, sono emerse indiscrezioni e c’è stata anche una certa dose di preoccupazione. Preoccupazione nata dai dubbi sorti in ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del Festival di, che dovrebbe partire il 2 Marzo: “Un, mai” ha spiegato, disi? “Un, mai”, sono state queste le parole diper descrivere(fonte getty)Siamo ormai agli sgoccioli, mancano poche settimane all’edizionedell’acclamatissimo Festival di. Un evento di cui si èto a lungo, per mesi, e su cui si sono fatte ipotesi, sono emerse indiscrezioni e c’è stata anche una certa dose di preoccupazione. Preoccupazione nata dai dubbi sorti in ...

IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - RaiPlay : Dirige l'orchestra Amadeus, canta la Nazionale Italiana di Calcio. ?? Lo spot di #Sanremo2021 è su RaiPlay!… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - paolorm2012 : Sanremo: Amadeus, stiamo lavorando per il 2 marzo - AnnaBonitatibus : #Sanremo con pubblico in sala il 2 marzo? Allora TUTTI i Teatri Sale da concerto Cinema Musei Biblioteche Associazi… -