Sanremo 2021 anticipazioni | cosa faranno gli ospiti sul palco e chi ci sarà

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa mattina Amadeus è stato intervistato sulle frequenze radio di RTL 102.5 e ha parlato di. Il direttore artistico ha dato qualche anticipazione su quello che vedremo al Festival e sugliche calcheranno ildel Teatro Ariston. I confermatissimi sono Elodie, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Ne aveva già parlato in occasione della conferenza stampa per presentare il Capodanno di Rai 1, Amadeus, e in radio questa mattina, ha raccontato qualche dettaglio in più suglie anche sul ruolo che avranno. “Elodie è una ragazza bella sì ma è molto di più. È una ragazza brava, di talento, con una storia forte alle spalle. Vorrei uscisse tutto questo e che il pubblico conoscesse altre parti di lei” ha svelato sulla prima. “Achille Lauro farà le cinque serate, nelle quali ...

Festival di Sanremo 2021, Amadeus parla del pubblico sulla nave da crociera: ecco come funzioneranno le cose a bordo prima di arrivare in sala.Avanti tutta nonostante lo scoglio del Covid. "Per me la data del Festival deve essere dal 2 al 6 marzo e stiamo lavorando per questo" ha ...