Sanremo 2021 | Amadeus | «Sarà un Festival il più normale possibile» Sugli ospiti | «Sto pensando ad un’altra reunion»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 14 gennaio 2021)La missione, almeno a parole, è semplice: andare in onda dal 2 al 6 marzoe garantire lo spettacolo che tutti si aspettano, rispettando le regole sanitarie necessarie per far fronte alla pandemia. Il 71°didovrà rappresentare la ripartenza di un settore, quello musicale e dello spettacolo, tormentato dal Covid e per questonon “cede” a rinunce: la kermesse s’ha da fare al meglio, come tutti gli anni. “Ildeve essere dal 2 al 6 marzo (…) Nessuno deve essere messo a rischio, ma dobbiamo lavorare per fare unil piùnon lo puoi fare senza pubblico (…) il settore musicale è andato a terra, ci sono persone disoccupate da mesi, dobbiamo ...