Sanremo 2021, Amadeus: «Pubblico sulla nave da crociera? Ecco come funzionerà» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Amadeus, ospite questa mattina in diretta su Rtl 102,5, in vista del Festival di Sanremo 2021, si è sbilanciato, svelando qualche indiscrezione. A partire dalla tanta chiacchierata nave: «È un’idea che sta diventando concreta, nel senso che ci stiamo seriamente e realmente lavorando». E ancora: «L’idea è quella di creare quella che si chiama una ‘bolla’. L’idea è quello di creare una bolla, avendo sempre le stesse 500 persone come Pubblico. Saranno messe in protezione su una nave da crociera attraccata nel porto di Sanremo e non è detto che tra queste ci saranno persone che avranno già ricevuto il vaccino. Trascorreranno una bellissima settimana di vacanza a bordo e ogni sera saranno riportati in pullman da massimo 20 persone, così da ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021), ospite questa mattina in diretta su Rtl 102,5, in vista del Festival di, si è sbilanciato, svelando qualche indiscrezione. A partire dalla tanta chiacchierata: «È un’idea che sta diventando concreta, nel senso che ci stiamo seriamente e realmente lavorando». E ancora: «L’idea è quella di creare quella che si chiama una ‘bolla’. L’idea è quello di creare una bolla, avendo sempre le stesse 500 persone. Saranno messe in protezione su unadaattraccata nel porto die non è detto che tra queste ci saranno persone che avranno già ricevuto il vaccino. Trascorreranno una bellissima settimana di vacanza a bordo e ogni sera saranno riportati in pullman da massimo 20 persone, così da ...

IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - RaiPlay : Dirige l'orchestra Amadeus, canta la Nazionale Italiana di Calcio. ?? Lo spot di #Sanremo2021 è su RaiPlay!… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - statodelsud : Sanremo 2021, Amadeus: “Stiamo lavorando per il 2 marzo” - Pino__Merola : Sanremo 2021, Amadeus: “Stiamo lavorando per il 2 marzo” -