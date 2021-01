San Patrignano, Andrea Muccioli accusa i Moratti: “Un complotto contro di me. Hanno creato un buco finanziario e mi hanno dato la colpa” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “È stato creato un buco finanziario e hanno dato la colpa a me, ecco il complotto… perché, se sono stato un ladro o un mostro, nessuno mi ha mai portato in tribunale? Strano, vero?”. È questa l’accusa che Andrea Muccioli, il figlio di Vincenzo, il fondatore della comunità di San Patrignano, muove contro la famiglia Moratti in un’intervista al settimanale Oggi, dopo le polemiche suscitate in queste settimane dalla serie Netflix SanPa. L’uomo contesta ai Moratti – da sempre finanziatori della comunità di San Patrignano – di averlo estromesso dal centro nel 2011: “A chiunque è stato proibito di avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “È statounlaa me, ecco il… perché, se sono stato un ladro o un mostro, nessuno mi ha mai portato in tribunale? Strano, vero?”. È questa l’che, il figlio di Vincenzo, il fonre della comunità di San, muovela famigliain un’intervista al settimanale Oggi, dopo le polemiche suscitate in queste settimane dalla serie Netflix SanPa. L’uomo contesta ai– da sempre finanziatori della comunità di San– di averlo estromesso dal centro nel 2011: “A chiunque è stato proibito di avere ...

