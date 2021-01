San Martino Valle Caudina | chiusura delle scuole primarie e infanzia | l’annuncio del sindaco Pisano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – “In una settimana abbiamo avuto un significativo incremento del numero di contagiati, che ad oggi sono 13. Questa situazione ha creato tensione tra le famiglie dei ragazzi che frequentano le nostree per questo motivo abbiamo deciso di chiuderle per i prossimi due giorni, in modo da poterci preparare alla riapertura di lunedì 18, quando, Regione Campania permettendo, riprenderanno tutte le classi della primaria. Cogliamo l’occasione per chiarire che nessun ragazzo frequentante ledi Sanè positivo al COVID-19, per cui chiediamo a tutti la massima collaborazione nell’affrontare questo momento difficile che stiamo vivendo. Abbiamo a cuore la salute di tutti noi e soprattutto dei nostri figli e faremo ...