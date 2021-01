Samsung si supera con la serie Galaxy S21 Prezzi | disponibilità | promozioni

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ultra, nel senso di oltre. Dimento, di superlativo assoluto. Con queste per nulla modeste ambizioni si presenta il nuovo top di gamma dellaS di, ilS21 Ultra 5G. Uno smartphone pompato in ogni aspetto, con a bordo le migliori caratteristiche tecniche, lo schermo più performante, la fotocamera più efficace fin qui proposta dalla casa coreana. Persino, la possibilità di utilizzare il pennino che ha reso celebre laNote. L'Ultra ha un display Dynamic Amoled da 6,8 pollici, il cui dinamismo si risolve e coincide nella capacità di decidere in automatico la frequenza di aggiornamento oscillando da 10 fino a 120Hz in base al contenuto che si sta visualizzando, arrivando all'estremo all'occorrenza, preservando la batteria se non è necessario spingersi al picco. E a proposito ...