cellicom : Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra ufficiali, con S Pen e tante altre novità - Connessioni : RT @MashableItalia: #Samsung svela il tris con Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra - Adnkronos : #Samsung cala il tris con i nuovi #smartphone della serie #Galaxy - tecnoandroidit : SAMSUNG Galaxy S21, caratteristiche e prezzi di tutti i modelli - Samsung ha alzato il sipario sui nuovi smartphon… - Digital_Day : Qualcosa in più sulle fotocamere della famiglia S20 -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

Samsung ha lanciato il nuovo Galaxy S21: tre modelli di fascia alta interamente rivisti nel design e nelle caratteristiche per cancellare i problemi del vecchio modello. Tutto nuovo, prezzo più basso ...Tre modelli, specifiche da far invidia ai PC: fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage con supporto a S Pen per i nuovi flagship Galaxy S21 di Samsung.