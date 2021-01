Salvini mostra quanto è statista con una card social su Iva Zanicchi e la «Cina che ha impestato il mondo» (Di giovedì 14 gennaio 2021) quanto è statista, da uno a dieci, il leader della coalizione di centrodestra che – con questa crisi di governo – ha sempre più chance di tornare a guidare il Paese? Probabilmente, ha voluto mostrare tutte le sue abilità citando – questa mattina – Iva Zanicchi e preparando una card apposita da condividere urbi et orbi sui social network. Salvini cita Iva Zanicchi a proposito del coronavirus e della Cina, riportando (e dunque sottoscrivendo) una sua frase: «Prima scopriamo che le siringhe sono sbagliate, poi che mascherine e siringhe sono acquistate in Cina. La gente pensa: “Perché dobbiamo arricchire ulteriormente questa Cina, che ci ha impestato e ha impestato il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 gennaio 2021), da uno a dieci, il leader della coalizione di centrodestra che – con questa crisi di governo – ha sempre più chance di tornare a guidare il Paese? Probabilmente, ha volutore tutte le sue abilità citando – questa mattina – Ivae preparando unaapposita da condividere urbi et orbi suinetwork.cita Ivaa proposito del coronavirus e della, riportando (e dunque sottoscrivendo) una sua frase: «Prima scopriamo che le siringhe sono sbagliate, poi che mascherine e siringhe sono acquistate in. La gente pensa: “Perché dobbiamo arricchire ulteriormente questa, che ci hae hail ...

Lucidafollia4 : Sono Basito, crisi economica, pandemia, gente disperata e lui che fa? Cerca di mettersi in mostra con il suo mini p… - MarcoGr84308562 : @matteorenzi Fare politica significa anche farsi carico e tentare di affrontare questa pandemia, non fare il protag… - EnricaMaina : X quanto riguarda Salvini che mostra il Rosario non ho mai criticato, xche in quel periodo mi ha dato conforto x ca… - pensier12542480 : @PoliticaPerJedi oggi conte mostra tutto se stesso, attacca renzi come fece con salvini con osservazioni pesanti, questo vi meritate. - salvini_giacomo : RT @gavinjones10: Il M5S è spesso presentato come un partito “novax,” forse per le dichiarazioni di alcuni suoi esponenti. Ma questo sondag… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini mostra Salvini cita Iva Zanicchi su Cina che impesta il mondo | Giornalettismo Giornalettismo.com Bosi: dal Governo dell'ex ministro Salvini un milione a Svoltare dopo l'esposto

Il vicesindaco Marco Bosi ribadisce: 'Quando la Lega era al governo, e Salvini vice presidente del Consiglio, sono stati finanziati circa un milione di euro a Svoltare successivamente all’esposto del ...

Usa, Salvini: Trump responsabile dell'assalto al Congresso – Imola Oggi

Sicuramente non gli ha detto subito: state tranquilli, state a casa”. Ma ora dovete andare a casa, dobbiamo avere pace, ordine e dobbiamo rispettare le forze dell’ordine. E’ l’appello che Donald Trump ...

Il vicesindaco Marco Bosi ribadisce: 'Quando la Lega era al governo, e Salvini vice presidente del Consiglio, sono stati finanziati circa un milione di euro a Svoltare successivamente all’esposto del ...Sicuramente non gli ha detto subito: state tranquilli, state a casa”. Ma ora dovete andare a casa, dobbiamo avere pace, ordine e dobbiamo rispettare le forze dell’ordine. E’ l’appello che Donald Trump ...