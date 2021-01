Salvini: ma il governo c’è? Conte che fa? Viene o no in Parlamento? Entro oggi ce lo devono dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) Matteo Salvini aspetta di vedere le prossime mosse del premier Giuseppe Conte e ripete quella che è la posizione unitaria raggiunta dal cEntrodestra: Conte subito in Parlamento per verificare se la maggioranza ha i numeri oppure si deve andare al voto. Al momento sulla crisi aperta da Matteo Renzi non vi sono certezze ma solo ipotesi, supposizioni, retroscena. Il Paese attende risposte, che non arrivano. “Il cEntrodestra, un suo governo, penso che i numeri li trova – afferma Salvini a L’Aria che tira – se mi dicessero provaci tu a tirar fuori il paese da questi problemi, con le donne e gli uomini e i progetti per riprendere in mano l’Italia, direi che sono pronto, io non mi tiro indietro“. “E’ tutto – conclude – nelle mani del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Matteoaspetta di vedere le prossime mosse del premier Giuseppee ripete quella che è la posizione unitaria raggiunta dal cdestra:subito inper verificare se la maggioranza ha i numeri oppure si deve andare al voto. Al momento sulla crisi aperta da Matteo Renzi non vi sono certezze ma solo ipotesi, supposizioni, retroscena. Il Paese attende risposte, che non arrivano. “Il cdestra, un suo, penso che i numeri li trova – affermaa L’Aria che tira – se mi dicessero provaci tu a tirar fuori il paese da questi problemi, con le donne e gli uomini e i progetti per riprendere in mano l’Italia,i che sono pronto, io non mi tiro indietro“. “E’ tutto – conclude – nelle mani del ...

