Salviamo il meteo d’Inverno prima che sia troppo tardi

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 14 gennaio 2021)ilinvernale.Si fa per ridere ovviamente… Che c’è da salvare? La domanda implica che finora non ci sia stato Inverno, ma così non è. Si potrebbe discutere delle temperature, per alcuni maibasse per altri persino, si potrebbe discutere della neve epocale scesa in varie zone d’Italia, si potrebbe discutere di condizionipiù o meno apprezzate a seconda dei gusti. Fatto sta che l’Inverno sta facendo l’Inverno, non c’è dubbio. Ora si sposterà un po’, perché dopo aver privilegiato l’Europa occidentale si dirigerà a est e qualche influenza l’avrà pure su di noi. Quando si sposta a est fa sul serio, difatti nei prossimi giorni sentirete parlare di gelo e di tempeste di neve. Poi si dirigerà a nord e sull’Europa centrale, con gelo e neve. Così avrà spazzato l’Europa ...