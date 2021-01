Saluto romano e croce celtica: “Alfons ‘o pegg” entra nella Giunta Antifa di Dema (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il meglio deve ancora venire” è il titolo di un celebre film di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte. Pellicola che a distanza di un anno dalla sua uscita sembra già realtà negli anfratti – degli ultimi mesi del “Governo Dema” – di Palazzo San Giacomo. Una storia, quella raccontata dei registri francesi, che parla infatti di “un macabro equivoco”. Lo stesso che oggi sembra, a tutti gli effetti, la nomina per soli 4 mesi a consigliere comunale di Alfonso Merolla. Che sui social si presenta col nomignolo, tutto napoletano, di “Alfons ‘o pegg”. Ma a destar sospetto per la sua nomina, arrivata a seguito dell’11esimo rimpasto nella Giunta Comunale durante i quasi 10 anni dell’era De Magistris, più che il simpatico appellativo di “O ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il meglio deve ancora venire” è il titolo di un celebre film di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte. Pellicola che a distanza di un anno dalla sua uscita sembra già realtà negli anfratti – degli ultimi mesi del “Governo” – di Palazzo San Giacomo. Una storia, quella raccontata dei registri francesi, che parla infatti di “un macabro equivoco”. Lo stesso che oggi sembra, a tutti gli effetti, la nomina per soli 4 mesi a consigliere comunale dio Merolla. Che sui social si presenta col nomignolo, tutto napoletano, di “‘o”. Ma a destar sospetto per la sua nomina, arrivata a seguito dell’11esimo rimpastoComunale durante i quasi 10 anni dell’era De Magistris, più che il simpatico appellativo di “O ...

occhio_notizie : Oggi l'ultimo saluto ad Antonio - pvsassone : RT @radiosilvana: Se ti assembri e fai il saluto romano non ti prendi il COVID-19 @francescatotolo? - hastatosalvini : @PBerizzi Ancora non riesce a trovarne uno bravo di specialista che riesce a curarla dalla sua patologia ossessiva… - OverlookHotel71 : RT @radiosilvana: Se ti assembri e fai il saluto romano non ti prendi il COVID-19 @francescatotolo? - MassimoMatteu : RT @ANPIBsCarmine: 'Comune Napoli, ecco il nuovo consigliere: «Alfons o’pegg» in foto con croce celtica e saluto romano. Col rimpasto c’è u… -