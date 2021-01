Salta Arte Fiera a Bologna | ma per gli appassionati arriva la ‘Playlist’

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) BOLOGNA – Cinque playlist per non perdersi di vista. Arte Fiera, annullata a causa dell’emergenza covid, propone al pubblico degli appassionati di arte moderna e contemporanea che tutti gli anni a gennaio visita il salone bolognese una nuova iniziativa digitale, “Playlist“, basata sull’idea della ‘selezione a cura di‘, in cui il motivo di interesse è tanto il contenuto proposto, quanto il personaggio che lo propone. “Playlist” ospita mostre d’arte moderna e contemporanea proposte dalle gallerie che hanno partecipato ad Arte Fiera 2020 (più alcuni ospiti) ma anche conversazioni, film, libri che parlano di arte, del presente e del passato, di moda e design. Le figure a cui è stato chiesto di proporre le loro playlist non sono solo critici, curatori e artisti, ma anche personalità della cultura in generale: un regista, uno scrittore, un’esperta di editoria per ragazzi, una collezionista di moda.