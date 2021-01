Rudy Giuliani: Il trono di spade ha influenzato il suo discorso a Capitol Hill (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rudolph Giuliani ha ammesso l'influenza che Tyrion Lannister e Il trono di spade hanno avuto sul suo discorso di pochi giorni fa prima dell'assalto a Capitol Hill L'assalto a Capitol Hill è l'evento che ha aperto il 2021. A questo proposito, Rudolph Giuliani ha ammesso l'influenza che Tyrion Lannister e Il trono di spade hanno avuto relativamente al discorso pronunciato poco prima dell'assalto al Campidoglio. Per difendersi dalle accuse di aver aizzato la folla ad attaccare Capitol Hill in seguito a un suo discorso, Rudolph Giuliani ha fatto ricorso al celebre discorso di Tyrion Lannister ne Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rudolphha ammesso l'influenza che Tyrion Lannister e Ildihanno avuto sul suodi pochi giorni fa prima dell'assalto aL'assalto aè l'evento che ha aperto il 2021. A questo proposito, Rudolphha ammesso l'influenza che Tyrion Lannister e Ildihanno avuto relativamente alpronunciato poco prima dell'assalto al Campidoglio. Per difendersi dalle accuse di aver aizzato la folla ad attaccarein seguito a un suo, Rudolphha fatto ricorso al celebredi Tyrion Lannister ne Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Rudy Giuliani Ora Trump non vuole pagare la parcella del suo avvocato Rudy Giuliani Wired.it Trump non vuole pagare gli onorari del suo avvocato Rudy Giuliani

Ma il presidente è infuriato anche con tutti coloro che non lo hanno difeso, dal vicepresidente Mike Pence alla portavoce Kayleigh McEnany, dal genero-consigliere Jared Kushner al consigliere economic ...

