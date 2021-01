"Rosanna, 16 mesi, ha l'atrofia muscolare spinale"/ Malattia rara: sintomi e cure (Di giovedì 14 gennaio 2021) A "Storie Italiane" i genitori della piccola raccontano: "Ha perso la mobilità dell'intero corpo, ha difficoltà respiratorie e nella deglutizione" Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021) A "Storie Italiane" i genitori della piccola raccontano: "Ha perso la mobilità dell'intero corpo, ha difficoltà respiratorie e nella deglutizione"

Ultime Notizie dalla rete : Rosanna mesi 'Rosanna, 16 mesi, ha l'atrofia muscolare spinale'/ Malattia rara: sintomi e cure Il Sussidiario.net Sanità, Rostan (IV): “Ampliare farmaci salvavita bambini affetti da SMA”

Napoli, 13 Gennaio - "In Italia ci sono circa 200 bimbi affetti da atrofia muscolare spinale di tipo 1, altrimenti nota come SMA che colpisce in media un neonato ogni diecimila; si segnalano al tempo ...

Mappare la Zona economica speciale della Calabria

Il commissario Nisticò ha riunito i membri del Comitato per calendarizzare gli incontri e pianificare lo studio delle aree da coinvolgere, con le loro peculiarità.

