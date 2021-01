Roma, striscioni per Ashli Babbitt in polemica con femministe e pensiero unico (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – Sono spuntati questa mattina a Roma e dintorni alcuni striscioni in ricordo di Ashli Babbitt, la veterana dell’Air Force uccisa con un colpo di pistola in petto il 6 gennaio scorso durante l’assalto al Congresso Usa. “Ashli Babbitt: femminicidio tollerato?” e “Ashli Babbitt: non è una di meno?”, questo il testo apparso sugli striscioni. Gli striscioni affissi a Roma – Foto 1 di 6 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021), 14 gen – Sono spuntati questa mattina ae dintorni alcuniin ricordo di, la veterana dell’Air Force uccisa con un colpo di pistola in petto il 6 gennaio scorso durante l’assalto al Congresso Usa. “: femminicidio tollerato?” e “: non è una di meno?”, questo il testo apparso sugli. Gliaffissi a– Foto 1 di 6 ...

