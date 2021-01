Roma, infortunio gravissimo per l’ex Perotti: “Fermo otto mesi” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tre gol in quattro partite, l’avventura di Diego Perotti al Fenerbahce sembrava iniziata nel migliore dei modi. Sembrava, appunto, perché l’ex Roma rischia addirittura di finire in anticipo la sua avventura in Turchia. Colpa di un infortunio, gravissimo, subito nella sfida con il Besiktas lo scorso 29 novembre. A raccontare il complicato momento dell’argentino ci ha pensato il direttore sportivo del club turco, Emre Belozoglu: “Diego ha riportato una rottura quasi totale del legamento del ginocchio e ha bisogno di un intervento chirurgico. Dovremo sederci faccia a faccia e prendere una decisione sia con lui che con il suo manager. Attualmente ci sono otto casi nel mondo di problemi come il suo e sette sono vittime di incidenti stradali”. Continua l’ex Inter, ora ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tre gol in quattro partite, l’avventura di Diegoal Fenerbahce sembrava iniziata nel migliore dei modi. Sembrava, appunto, perchérischia addirittura di finire in anticipo la sua avventura in Turchia. Colpa di un, subito nella sfida con il Besiktas lo scorso 29 novembre. A raccontare il complicato momento dell’argentino ci ha pensato il direttore sportivo del club turco, Emre Belozoglu: “Diego ha riportato una rottura quasi totale del legamento del ginocchio e ha bisogno di un intervento chirurgico. Dovremo sederci faccia a faccia e prendere una decisione sia con lui che con il suo manager. Attualmente ci sonocasi nel mondo di problemi come il suo e sette sono vittime di incidenti stradali”. ContinuaInter, ora ...

