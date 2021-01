Roma. Gira a bordo di un’auto lussuosa armato di pistola rubata: scoperto grazie alle segnalazioni dei cittadini all’App Youpol (Di giovedì 14 gennaio 2021) E’ stato grazie alle segnalazioni fatte attraverso Youpol, l’applicazione per smarthphone della Polizia di Stato dalla quale è possibile inviare informazioni, in forma anonima, di spaccio stupefacenti, episodi di bullismo o violenze in famiglia, che si è arrivati all’arresto di un 29enne che andava in giro con una pistola rubata in zona Boccea, a Roma. La segnalazione descriveva la presenza di un uomo, armato di pistola, che Girava a bordo di una lussuosa berlina tedesca: gli agenti della Polizia di Stato della sala operativa della Questura di Roma, sviluppando le informazioni ricevute dall’App, hanno indirizzato alcune Volanti nel quartiere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) E’ statofatte attraverso, l’applicazione per smarthphone della Polizia di Stato dalla quale è possibile inviare informazioni, in forma anonima, di spaccio stupefacenti, episodi di bullismo o violenze in famiglia, che si è arrivati all’arresto di un 29enne che andava in giro con unain zona Boccea, a. La segnalazione descriveva la presenza di un uomo,di, cheva adi unaberlina tedesca: gli agenti della Polizia di Stato della sala operativa della Questura di, sviluppando le informazioni ricevute d, hanno indirizzato alcune Volanti nel quartiere ...

CorriereCitta : Roma. Gira a bordo di un’auto lussuosa armato di pistola rubata: scoperto grazie alle segnalazioni dei cittadini al… - m_macucci : @repubblica Gira robaccia, a Roma... - Katy93117752 : RT @_Nunzia009: Concentriamoci sulle cose IMPORTANTI. Su #divaedonna un fantastico articolo su @canyaman1989 e il suo LAVORO a Roma, mentre… - Andrea_Bertoni : ma ci rendiamo conto di chi stiamo osannando? come ho già detto la brutta copia del Marchese del Grillo ??gira per R… - infoitcultura : 'Patrizia De Blanck non ama il sapone. A Roma gira questa voce' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Gira "Patrizia De Blanck non ama il sapone. A Roma gira questa voce" Corriere dello Sport.it Roma inedita e meravigliosa: la scoperta della capitale a bordo del tram 19

Roma inedita e sorprendente. Dai quartieri popolari a quelli residenziali, la capitale si mostra nella sua bellezza a bordo del tram 19.

Coppa Italia Femminile - Roma CF-Roma 0-7 - Le pagelle del match. VIDEO!

Baldi 6: serata tranquilla per la giallorossa, con la Roma CF che si va vedere di rado dalle sue parti. In quelle rare occsioni si fa però trovare pronta, soprattutto in occasione di due ...

Roma inedita e sorprendente. Dai quartieri popolari a quelli residenziali, la capitale si mostra nella sua bellezza a bordo del tram 19.Baldi 6: serata tranquilla per la giallorossa, con la Roma CF che si va vedere di rado dalle sue parti. In quelle rare occsioni si fa però trovare pronta, soprattutto in occasione di due ...