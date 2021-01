Roma, Fonseca: “Non ho mai vinto un derby, ma stavolta voglio farlo. Qui c’è una società ambiziosa” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il mister della Roma Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa il derby di Roma, partita che il tecnico portoghese non ha mai vinto nella prima annata in giallorosso: "Però non ho neanche perso, sappiamo quanto è importante la partita per i nostri tifosi. Vogliamo vincere". Fonseca poi si unisce ad Inzaghi, che ha parlato di derby più triste senza i tifosi: "Non è mai un vantaggio giocare con gli spalti vuoti, noi abbiamo molta voglia di tornare a vedere il pubblico allo stadio. Progetto? Tiago Pinto ha parlato di progetto a medio e lungo termine, ma questa è una società ambiziosa che ha voglia di far bene già da ora".caption id="attachment 1075987" align="alignnone" width="3804" Roma Fonseca, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il mister dellaPauloha presentato in conferenza stampa ildi, partita che il tecnico portoghese non ha mainella prima annata in giallorosso: "Però non ho neanche perso, sappiamo quanto è importante la partita per i nostri tifosi. Vogliamo vincere".poi si unisce ad Inzaghi, che ha parlato dipiù triste senza i tifosi: "Non è mai un vantaggio giocare con gli spalti vuoti, noi abbiamo molta voglia di tornare a vedere il pubblico allo stadio. Progetto? Tiago Pinto ha parlato di progetto a medio e lungo termine, ma questa è unache ha voglia di far bene già da ora".caption id="attachment 1075987" align="alignnone" width="3804", ...

