Roma, Fonseca: «Il derby? Sono solo tre punti. Ecco come sta Pedro» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Le sue parole Paulo Fonseca parla alla vigilia del derby contro la Lazio. Le parole del tecnico della Roma. PAROLE TIAGO PINTO – «Ho visto la conferenza di Tiago. Ha parlato di questo progetto, ma ha parlato anche di ambizione ed è importante averla in tutti i momenti. Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuole vincere sempre, questo per me è la cosa più importante». MAI VINTO UN derby – «Ma non ho nemmeno perso. Sappiamo tutti che è una partita importante per tutti. Sono solo tre punti che ci giochiamo e che vogliamo vincere». VINCERE SUBITO – «L’ambizione deve essere sempre presente, questo non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Paulo, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Le sue parole Pauloparla alla vigilia delcontro la Lazio. Le parole del tecnico della. PAROLE TIAGO PINTO – «Ho visto la conferenza di Tiago. Ha parlato di questo progetto, ma ha parlato anche di ambizione ed è importante averla in tutti i momenti. Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuole vincere sempre, questo per me è la cosa più importante». MAI VINTO UN– «Ma non ho nemmeno perso. Sappiamo tutti che è una partita importante per tutti.treche ci giochiamo e che vogliamo vincere». VINCERE SUBITO – «L’ambizione deve essere sempre presente, questo non ...

