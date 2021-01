Roma, ecco la prima mossa di Pinto: blindare Ibanez (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Roma vuole blindare Roger Ibanez e il nuovo General Manager Tiago Pinto ha già in agenda un appuntamento. I dettagli Una delle prime mosse del nuovo General Manager della Roma Tiago Pinto sarà quello di prolungare il contratto di Roger Ibanez. Secondo quanto riferito da Il Tempo, l’appuntamento con l’agente del giocatore è fissato per settimana prossima. Obiettivo: il prolungamento del contratto con aumento dell’attuale ingaggio (750.000 euro netti). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) LavuoleRogere il nuovo General Manager Tiagoha già in agenda un appuntamento. I dettagli Una delle prime mosse del nuovo General Manager dellaTiagosarà quello di prolungare il contratto di Roger. Secondo quanto riferito da Il Tempo, l’appuntamento con l’agente del giocatore è fissato per settimana prossima. Obiettivo: il prolungamento del contratto con aumento dell’attuale ingaggio (750.000 euro netti). Leggi su Calcionews24.com

