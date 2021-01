Roma | abbandonano cumuli di rifiuti in strada | colti sul fatto 4 ‘zozzoni’

Leggi su ilcorrieredellacitta

Due fratelli italiani, titolari di un'azienda specializzata nella posa in opera di infissi e arredi, sono stati denunciati per aver abbandonato, in un'area verde adiacente via Boccea , un consistente quantitativo di materiali quali infissi in legno, vetri, avvolgibili, porte e mobilio, nonché diversi sacchi con all'interno materiale plastico e scarti di lavorazione di alluminio. Una vera e propria discarica abusiva quella scoperta dalle pattuglie del Reparto Tutela Ambiente del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale. Grazie ad accurate indagini, eseguite tramite accertamenti sui materiali rinvenuti, incrocio di dati e un'attenta analisi di documenti, gli agenti sono risaliti, in breve tempo, ai due responsabili, che sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia ambientale.