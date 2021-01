angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, 34enne non si ferma all'alt della polizia: folle inseguimento con 11 feriti - leggoit : Roma, 34enne non si ferma all'alt della polizia: folle inseguimento con 11 feriti - LuciaMosca1 : (Roma, inseguimento e spari sulla Tiburtina: 34enne non si ferma all'alt della Polizia) Segui su: La Notizia -… - News_24it : “Scomparso da Roma il 23/12/2020. Se lo vedete, cortesemente avvisate le forze dell’ordine o chiamate il numero 333… - CorriereCitta : 34enne di Aprilia sparisce a Roma l’antivigilia di Natale, la disperazione del padre: ‘Aiutatemi a ritrovarlo’ -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 34enne

Leggo.it

Inseguimento mozzafiato con sparatoria a Roma Est durato per parecchi minuti. Attimi che sembravano infiniti. Ai dieci poliziotti feriti e al ...Centinaia le vetture incolonnate per portare avanti la manifestazione che intende battersi in modo deciso per un settore ormai in ginocchio da diversi mesi. I ristoratori hanno così deciso di far sent ...