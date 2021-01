RISULTATI COPPA ITALIA/ Ottavi, live score e diretta gol: la Dea e il caso Gomez (Di giovedì 14 gennaio 2021) RISULTATI COPPA ITALIA: diretta gol live score delle due partite che giovedì 14 gennaio si giocano per gli Ottavi di finale, ancora in gara secca. Impegnate anche Sassuolo e Atalanta. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021)goldelle due partite che giovedì 14 gennaio si giocano per glidi finale, ancora in gara secca. Impegnate anche Sassuolo e Atalanta.

DiMarzio : #CoppaItalia, va avanti anche la Juventus: tutti i risultati degli ottavi giocati e il quadro aggiornato delle qual… - theflex96 : @archistadia @BritishFootball Oppure con la Coppa del Re, che è stata recentemente riformata in senso 'British', co… - sportface2016 : #Slittino - A #Oberhof la settima tappa di Coppa del Mondo - dallaAallaZip : #biathlon femminile, #CoppadelMondo, #oberhof #14gennaio : la staffetta, l’italiana #DorotheaWierer in gara e i ri… - Teleblogmag : Risultati auditel scontati no? #auditel #ascoltitv Iscriviti al nostro canale Telegram! -