Risultati Coppa Italia Diretta gol live score | tris atalantino

(Di venerdì 15 gennaio 2021)goldelle partite che giovedì 14 gennaio si giocano per gli ottavi di finale, ancora in gara secca. Colpo della Spal che elimina il Sassuolo.

Sportflash24 : #CoppaItalia 2020-21 / Tutti i risultati e i marcatori dei primi 5 turni, in attesa degli ultimi 2 incontri di otta… - BandieraInter : #CoppaItalia, i risultati di oggi - filadelfo72 : Risultati Coppa Italia: Atalanta ai quarti di finale, fuori il Cagliari - AngoloNews2018 : Risultati Coppa Italia: Atalanta ai quarti di finale, fuori il Cagliari - romaforever_it : Coppa Italia 2020-2021 | TIM CUP | Tabellone, Calendario e Risultati | AS Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Coppa

Eusebio Di Francesco ha parlato al termine di Atalanta-Cagliari di Coppa Italia Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita di Coppa It ...Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle due partite che giovedì 14 gennaio si giocano per gli ottavi di finale, ancora in gara secca.