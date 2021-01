Risultati Coppa Italia Diretta gol live score degli ottavi giovedì 14 gennaio

(Di giovedì 14 gennaio 2021)goldelle due partite che14si giocano per glidi finale, ancora in gara secca. Impegnate anche Sassuolo e Atalanta.

DiMarzio : #CoppaItalia, va avanti anche la Juventus: tutti i risultati degli ottavi giocati e il quadro aggiornato delle qual… - PierangeloRiga1 : RT @_Milanisti1899_: #PremioCasciavit Risultati di #MilanTorino di Coppa Italia Kalulu 62,2% Tonali 21,2% Tatarusanu 14,9% Musacchio 1,8%… - Sergio37075361 : RT @_Milanisti1899_: #PremioCasciavit Risultati di #MilanTorino di Coppa Italia Kalulu 62,2% Tonali 21,2% Tatarusanu 14,9% Musacchio 1,8%… - _Milanisti1899_ : #PremioCasciavit Risultati di #MilanTorino di Coppa Italia Kalulu 62,2% Tonali 21,2% Tatarusanu 14,9% Musacchio 1,… - SalvMont : @Torrenapoli1 Sicuramente. Però visti i risultati di ieri e visto che avevamo molte riserve in campo, direi che pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Coppa

Non solo il ritorno di Nainggolan: il Cagliari, in crisi di risultati e vicino alla zona retrocessione, si sta muovendo per un altro colpo a centrocampo. Secondo Sky Sport, infatti, i sardi e la Fiore ...Serena Bortone è risultata positiva al Coronavirus. La padrona di casa di Oggi è un altro giorno non presenta nessun sintomo e dunque, in data odierna, condurrà il suo programma da casa. Ieri Oggi è u ...