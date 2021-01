Ristori, lo scostamento di bilancio sale a 32 miliardi. Nuovo Dpcm: per i bar scatta il divieto di asporto dalle 18 (Di venerdì 15 gennaio 2021) È iniziato dopo le 22 di questa sera – 14 gennaio – il Consiglio dei ministri (il terzo negli ultimi giorni) durante il quale è stata approvata la richiesta di scostamento di bilancio, salita a 32 miliardi, che il Parlamento dovrà approvare. scostamento necessario per il provvedimento economico dei nuovi Ristori, messi in campo dal governo per far fronte alla crisi generata dalla pandemia da Coronavirus. In arrivo anche una mini-proroga dell’invio delle cartelle esattoriali: il cdm dà l’ok anche al decreto legge ‘ponte’ per la proroga al 31 gennaio dello stop all’attività della riscossione compreso l’invio delle cartelle esattoriali. January 14, 2021 La bozza del Nuovo Dpcm Emergono nel frattempo dettagli sulle misure indicate nel ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) È iniziato dopo le 22 di questa sera – 14 gennaio – il Consiglio dei ministri (il terzo negli ultimi giorni) durante il quale è stata approvata la richiesta didi, salita a 32, che il Parlamento dovrà approvare.necessario per il provvedimento economico dei nuovi, messi in campo dal governo per far fronte alla crisi generata dalla pandemia da Coronavirus. In arrivo anche una mini-proroga dell’invio delle cartelle esattoriali: il cdm dà l’ok anche al decreto legge ‘ponte’ per la proroga al 31 gennaio dello stop all’attività della riscossione compreso l’invio delle cartelle esattoriali. January 14, 2021 La bozza delEmergono nel frattempo dettagli sulle misure indicate nel ...

