Riqui Puig porta il Barcellona in finale di Supercoppa | “A Koeman mancava il quinto rigorista e mi son proposto prima di tutti”

ItaSportPress : Riqui Puig porta il Barcellona in finale di Supercoppa: 'A Koeman mancava il quinto rigorista e mi son proposto pri… - IvanDomenech18 : Riqui Puig marcando penalti decisivo, toca la polla o suda la polla? - Darv221 : TE AMO RIQUI PUIG - YuliLiguista12 : Madre mia mi Riqui Puig ???? - CalebAlberto16 : TE AMO RIQUI PUIG -

Ultime Notizie dalla rete : Riqui Puig

ItaSportPress

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 14 gennaio 2021: Marca "Un Ter superiore" Il Barcellona supera la Real.ANDRE ter Stegen's heroics ensured Barcelona edged past Real Sociedad on penalties on Wednesday to reach the Spanish Super Cup final, without the injured Lionel Messi.