Ripresa in sicurezza: l’obiettivo del Prefetto di Salerno – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Anche oggi il Prefetto di Salerno, Francesco Russo ha tenuto una riunione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. “Navighiamo come tra Scilla e Cariddi” ha detto il massimo rappresentante del governo sul territorio della provincia di Salerno per esternare le difficoltà a contemplare due priorità: tutelare la salute dei cittadini ma allo stesso tempo garantire la sopravvivenza delle attività economiche. Il Prefetto di Salerno, nella giornata di ieri, ha incontrato i rappresentanti di tutte le categorie produttive per fare il punto della situazione sulle principali difficoltà. Ne è emerso un quadro nel quale tutti gli imprenditori chiedono più certezze: dal colore delle zone alla erogazione dei ristori che hanno messo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche oggi ildi, Francesco Russo ha tenuto una riunione del comitato per lae l’ordine pubblico. “Navighiamo come tra Scilla e Cariddi” ha detto il massimo rappresentante del governo sul territorio della provincia diper esternare le difficoltà a contemplare due priorità: tutelare la salute dei cittadini ma allo stesso tempo garantire la sopravvivenza delle attività economiche. Ildi, nella giornata di ieri, ha incontrato i rappresentanti di tutte le categorie produttive per fare il punto della situazione sulle principali difficoltà. Ne è emerso un quadro nel quale tutti gli imprenditori chiedono più certezze: dal colore delle zone alla erogazione dei ristori che hanno messo ...

tvoggi : RIPRESA IN SICUREZZA: LA PRIORITÀ DEL PREFETTO DI SALERNO Sicurezza per la salute dei cittadini, ma anche tutelare… - unblogdiclasse : RT @la_dante: Tanti auguri per una buona ripresa, anche se a ranghi ridotti per ragioni di sicurezza #LItaliadiDante - IsaInghirami : RT @la_dante: Tanti auguri per una buona ripresa, anche se a ranghi ridotti per ragioni di sicurezza #LItaliadiDante - DivinaCommediaQ : RT @la_dante: Tanti auguri per una buona ripresa, anche se a ranghi ridotti per ragioni di sicurezza #LItaliadiDante - la_dante : Tanti auguri per una buona ripresa, anche se a ranghi ridotti per ragioni di sicurezza #LItaliadiDante -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa sicurezza Ripresa in sicurezza dei Knights dopo la riunione FIP Sempione News De Sarro (Rettore Umg): “Fare i vaccini agli studenti”

Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro, ha scritto, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, Guido Longo, al Presid ...

Acquedolci, Rosignolo: “Impossibile programmare, riprendere così non ha senso”

In Eccellenza si naviga a vista. In molti hanno ipotizzato la ripresa del campionato nell’ultimo fine settimana di gennaio, ma nessuno si sbilancia e di certezze ce ne sono davvero poche. Il prossimo ...

Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro, ha scritto, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, Guido Longo, al Presid ...In Eccellenza si naviga a vista. In molti hanno ipotizzato la ripresa del campionato nell’ultimo fine settimana di gennaio, ma nessuno si sbilancia e di certezze ce ne sono davvero poche. Il prossimo ...