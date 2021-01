(Di giovedì 14 gennaio 2021) Formula 1– A due mesi e mezzo dall’inizio del Mondiale di Formula 1 2021, il sette volte iridato Lewisnon ha ancora trovato un accordo per il suocon la. Il precedente contratto è scaduto all’inizio del 2021. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sembrava che si trattasse L'articolo

sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Rinnovo Hamilton-Mercedes, nodo ingaggio: richiesta di 50 milioni di euro: Formula 1 rinnovo H… - sportal_it : Hamilton, continua il braccio di ferro per il rinnovo - sowmyasofia : Lewis Hamilton-rinnovo: il pilota di Formula 1 non pensa ad un ritiro - diegocatalano77 : Il rinnovo di #Hamilton è un mistero degno di X-Files. #F1 #FUnoAT ?????? - F1inGenerale_ : F1 | Rinnovo Hamilton-Mercedes, questione di tempo o possibile addio? Facciamo il punto -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Hamilton

La trattativa fra Lewis Hamilton e la Mercedes per il rinnovo del contratto, scaduto già da due settimane, è diventata una partita a scacchi. Tutti si aspettavano che le discussioni scivolassero via l ...Si sarebbero avvicinate le parti con Mercedes che offre 35 milioni ed Hamilton che ne chiede 40 più la AMG One in regalo ...