Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | terza e ultima stagione per His Dark Materials

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 14 gennaio 2021)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 14 gennaio Issa Rae chiude Insicure con la prossima quintasu HBO. OWN chiude dopo 8 stagioni e 196 episodi The Haves and the Have Nots, l’ottava ea maggio. Ladi BBC One e Amazon di Stephen Merchant The Offenders è stata già rinnovata per una secondaper His(la secondaha da poco debuttato su Sky). Amazon ha rinnovato The Wilds per una seconda ...