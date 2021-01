Riforma Pensioni 2021 | ultime | cosa accadrà a Quota 100 con la crisi di Governo?

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa é una delle domande che pù sta girando sui social in queste ore, chiaro che lae ladisono due dei temi più caldi dato il contesto politico delleore. I lavoratori sono preoccuapti su più fronti da questadiin primis per i risvolti economici, viste già le conseguenze del disastroso momento pandemico che ha falcidiato moltissime attività, poi per la paura, che hanno sopratutto quanti sono vicini alla quiescenza e che entro ilpotrebbero centrare100, che qualpossa cambiare e che la possibilità di uscire anticipatamente, con unadie con la Caduta di Conte, possa venir meno....

lucaccini_carla : @zuler01 @mariannaaprile Riforma della giustizia, riforma delle pensioni, reddito di cittadinanza, taglio dei parla… - ros_raff : I ristori, la riforma degli ammortizzatori sociali e quella delle pensioni rischiano di saltare o di restare parali… - occhio_notizie : La crisi di #governo può far saltare ristori, riforma di pensioni e ammortizzatori sociali - lucaccini_carla : @Stelio_Bonsegna @DinoGiarrusso Reddito di cittadinanza, riforma pensioni, taglio parlamentari, spazzacorrotti, sto… - FMenegalli : @marcellolippa @andreapellegri1 @diabolicus23 @Playardita Esattamente. Le pensioni sono il paradigma assoluto: Quo… -

Riforma pensioni, i casi in cui nel pubblico impiego è possibile far domanda per l'inabilità al lavoro con determinati requisiti ...Dopo lo strappo di Matteo Renzi la crisi di governo rischia di far saltare anche la macchina dei ristori, ossigeno fondamentale per le attività colpite dall’emergenza pandemica. A pagare le conseguenz ...