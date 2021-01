Ricoverato per Covid l’ex presidente della Bolivia Morales (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Evo Morales, ex presidente della Bolivia nonché massimo dirigente del partito di governo, il Movimiento al socialismo (Mas), è risultato positivo al Covid-19. L’ex capo di Stato, il primo nativo nella storia del Paese andino, è stato ricoverato lunedì nella clinica ‘Los Olivos’ di Cochabamba, località dove ha cominciato la sua carriera politica come dirigente sindacale, e si trova in condizioni descritte come “stabili”. Inizialmente Morales e il suo staff avevano negato che l’ex presidente avesse contratto il virus, affermando che la “poca tosse” la febbre e la stanchezza accusate a inizio settimana non erano riconducibili al Covid-19. Morales, 61 anni, aveva frequentato raduni molto frequantati senza indossare la mascherina fino al giorno prima di manifestare sintomi chiari della malattia. Per questa ragione, alcuni politici boliviani lo hanno criticato e un ex candidato governatore ha chiesto di indagarlo per minaccia alla salute pubblica. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Evo Morales, ex presidente della Bolivia nonché massimo dirigente del partito di governo, il Movimiento al socialismo (Mas), è risultato positivo al Covid-19. L’ex capo di Stato, il primo nativo nella storia del Paese andino, è stato ricoverato lunedì nella clinica ‘Los Olivos’ di Cochabamba, località dove ha cominciato la sua carriera politica come dirigente sindacale, e si trova in condizioni descritte come “stabili”. Inizialmente Morales e il suo staff avevano negato che l’ex presidente avesse contratto il virus, affermando che la “poca tosse” la febbre e la stanchezza accusate a inizio settimana non erano riconducibili al Covid-19. Morales, 61 anni, aveva frequentato raduni molto frequantati senza indossare la mascherina fino al giorno prima di manifestare sintomi chiari della malattia. Per questa ragione, alcuni politici boliviani lo hanno criticato e un ex candidato governatore ha chiesto di indagarlo per minaccia alla salute pubblica.

fanpage : Andrea Pennacchi, volto di #propagandalive, è ricoverato per Covid19 - Corriere : Andrea Pennacchi ricoverato per Covid: «Attaccato a una macchina ma respiro» - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - buscaddu : RT @Tangotredici: Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema cardiaco, Zangrillo: «L'ho raggiunto d'urgenza» - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco. Il dottor #Zangrillo: 'Imposto ricovero per problema cardiaco' -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverato per Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema cardiaco Il Sole 24 ORE Visualizza la copertura completa su Google News Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema al cuore

GENOVA - Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Il leader di Forza Italia si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dov ...

Berlusconi ricoverato d'urgenza a Monaco, Zangrillo: 'Problema cardiaco aritmologico',

per accettarsi personalmente dell'evolversi della situazione. Visto l'aggravamento delle condizioni di salute, è stato imposto a Silvio Berlusconi il ricovero immediato. Secondo quanto dichiarato ...

GENOVA - Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Il leader di Forza Italia si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dov ...per accettarsi personalmente dell'evolversi della situazione. Visto l'aggravamento delle condizioni di salute, è stato imposto a Silvio Berlusconi il ricovero immediato. Secondo quanto dichiarato ...