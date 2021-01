Riccardo Nencini, il senatore socialista del gruppo Italia Viva, scarica Renzi: “Resto con Conte” (Di giovedì 14 gennaio 2021) All’indomani delle dimissioni presentate dalle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, i Renziani registrano le prime defezioni: si tratta del senatore socialista Riccardo Nencini e del segretario del Partito socialista Italiano Enzo Maraio (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo). Nencini è un senatore, quindi il suo voto può essere molto importante per la maggioranza a Palazzo Madama, ed è inoltre colui che ha “prestato” il simbolo a Italia Viva, consentendo a Renzi di avere un gruppo autonomo al Senato (che appunto si chiama Psi-Italia ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) All’indomani delle dimissioni presentate dalle ministre diTeresa Bellanova ed Elena Bonetti e dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, iani registrano le prime defezioni: si tratta dele del segretario del Partitono Enzo Maraio (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo).è un, quindi il suo voto può essere molto importante per la maggioranza a Palazzo Madama, ed è inoltre colui che ha “prestato” il simbolo a, consentendo adi avere unautonomo al Senato (che appunto si chiama Psi-...

