Revenge porn | il pm | Condannate la direttrice che ha licenziato la maestra e la madre che l' ha intimidita

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La preside in aula si è difesa: "Era lei che voleva andarsene. Messa alla gogna? No, anzi la consolavamo"

La Repubblica

Due condanne sono state chieste dalla pm Chiara Canepa il magistrato ha proposto 14 mesi per la direttrice dell'Istituto e 12 per la mamma di una bimba ...Licenziata per le foto hard, chiesta condanna della preside: «Ha sottoposto la maestra a una gogna scolastica» fenomeno revenge porn. Chiesti un anno e due mesi di reclusione pe ...