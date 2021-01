Respinti i decreti ogm dell’ormai ex ministra Bellanova

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La Commissione agricoltura della Camera ha frenato la spinta per introdurre nei campi italiani organismi geneticamente modificati (Ogm) «vecchi» e «nuovi», cioè ricavi utilizzando le New Breeding Techniques. Lo ha fatto approvando con condizioni gli schemi di parere in merito ai quattrolegislativi che portano la firma della ormai exdell’Agricoltura Teresa. La decisione è stata commentata dalla coalizione che aveva denunciato i rischi legati alla votazione prevista in Commissione: «Grazie all’apertura al dialogo con le organizzazioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Tina_Minerva : RT @assorurale: Leggete il nostro ultimo comunicato stampa sui decreti sementi discussi e parzialmente respinti ieri alla @CD_agricoltura !… - Buddleya3 : RT @assorurale: Leggete il nostro ultimo comunicato stampa sui decreti sementi discussi e parzialmente respinti ieri alla @CD_agricoltura !… - assorurale : Leggete il nostro ultimo comunicato stampa sui decreti sementi discussi e parzialmente respinti ieri alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Respinti decreti

Tar, in Puglia chiusura scuole legittima: la decisione opposta a quella espressa in Lombardia. Dad e Ddi valide per studenti over 14.Il Tar ha respinto l’ordinanza di Fontana presentata dal comitato A scuola! In Lombardia si può tornare a scuola, ma finché si resta in zona arancione ...