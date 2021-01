Report Gimbe: "Risalgono tutte le curve, il lockdown serve ora" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dinanzi a tutte le curve in risalita, la soluzione è “un’immediata e rigorosa stretta”. A dirlo è la Fondazione Gimbe nel tradizionale Report settimanale sulla pandemia che fa il punto sui dati nella settimana dal 6 al 12 gennaio. Decessi: 3.490 (+5,8%) Terapia intensiva: +67 (+2,6%) Ricoverati con sintomi: +317 (+3,4%) Nuovi casi: 121.644 (+6,6%) Casi attualmente positivi: +879 (+0,2%) Casi testati +36.433 (+9,7%) Tamponi totali: +89.492 (+10%) “I dati – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – confermano la lenta risalita dei nuovi casi settimanali e, sul versante ospedaliero, il costante aumento di ricoveri e terapie intensive, dove l’occupazione da parte di pazienti Covid supera in 10 Regioni la soglia del 40% in area medica e quella del 30% delle terapie intensiva. A ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dinanzi alein risalita, la soluzione è “un’immediata e rigorosa stretta”. A dirlo è la Fondazionenel tradizionalesettimanale sulla pandemia che fa il punto sui dati nella settimana dal 6 al 12 gennaio. Decessi: 3.490 (+5,8%) Terapia intensiva: +67 (+2,6%) Ricoverati con sintomi: +317 (+3,4%) Nuovi casi: 121.644 (+6,6%) Casi attualmente positivi: +879 (+0,2%) Casi testati +36.433 (+9,7%) Tamponi totali: +89.492 (+10%) “I dati – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– confermano la lenta risalita dei nuovi casi settimanali e, sul versante ospedaliero, il costante aumento di ricoveri e terapie intensive, dove l’occupazione da parte di pazienti Covid supera in 10 Regioni la soglia del 40% in area medica e quella del 30% delle terapie intensiva. A ...

MilleSud : @vanabeau Vana io non sono un politico... i dati di una fondazione indipendente sono questi ... - _massimilianor : @Macheestoodoreo @Cartabellotta @GIMBE Le consiglio di leggere il report di Gimbe 'Il definanziamento 2010-2019 del… - _massimilianor : @anto_d_63 @SerglocSergio @Cartabellotta @GIMBE In realtà seguivo la conferenza in diretta su Sky TG24. Per quanto… - _massimilianor : @507172dd3828437 @Cartabellotta @GIMBE Le consiglio di leggere il report di Gimbe 'Il definanziamento 2010-2019 del… - sapomnia : @EmMicucci @ScuolaNoCovid @Antonio_Caramia @vi__enne @GIMBE @Rb_Bat @Ale_x_Ferretti @Ciribini @Sen_Pedica… -

Ultime Notizie dalla rete : Report Gimbe Report Gimbe: "Risalgono tutte le curve, il lockdown serve ora" L'HuffPost Report Gimbe: "Risalgono tutte le curve, il lockdown serve ora"

Rischioso puntare tutto sul vaccino, serve un'immediata e rigorosa stretta per evitare un anno di difficile convivenza con il virus ...

Renzi vuole il Mes sanitario, ma dimentica i 16 miliardi definanziati dal suo governo

Matteo Renzi è pronto a innescare una crisi di governo se non verrà richiesto il Mes sanitario: vuole più soldi per il settore, ma durante il suo governo secondo un report della fondazione Gimbe sono ...

Rischioso puntare tutto sul vaccino, serve un'immediata e rigorosa stretta per evitare un anno di difficile convivenza con il virus ...Matteo Renzi è pronto a innescare una crisi di governo se non verrà richiesto il Mes sanitario: vuole più soldi per il settore, ma durante il suo governo secondo un report della fondazione Gimbe sono ...