Renzi rottama (pure) il Conte-bis, Premier furioso. Ora che succede? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da ieri pomeriggio la crisi definita da molti la più incomprensibile di sempre è realtà. A nulla sono servite le mediazioni, disperate e vane, i tentativi di ricucire, caduti nel vuoto persino i richiami alla coesione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella che più volte, in questi mesi e fino a ieri, ha invitato le forze politiche a fare quadrato nella fase critica della pandemia. Altro che bluff. Alla fine, in un gelido pomeriggio di gennaio, Matteo Renzi ha rottamato (pure) il Conte bis, (di cui lui stesso, tra l’altro, era stato artefice) nel corso della conferenza stampa di ieri annunciando le dimissioni delle Ministre Bellanova e Bonetti, accanto a lui insieme a Scalfarotto. Il volto è tirato ma il senatore di Rignano rompe subito gli indugi, aprendo ufficialmente la crisi: “Annunciamo le dimissioni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da ieri pomeriggio la crisi definita da molti la più incomprensibile di sempre è realtà. A nulla sono servite le mediazioni, disperate e vane, i tentativi di ricucire, caduti nel vuoto persino i richiami alla coesione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella che più volte, in questi mesi e fino a ieri, ha invitato le forze politiche a fare quadrato nella fase critica della pandemia. Altro che bluff. Alla fine, in un gelido pomeriggio di gennaio, Matteohato () ilbis, (di cui lui stesso, tra l’altro, era stato artefice) nel corso della conferenza stampa di ieri annunciando le dimissioni delle Ministre Bellanova e Bonetti, accanto a lui insieme a Scalfarotto. Il volto è tirato ma il senatore di Rignano rompe subito gli indugi, aprendo ufficialmente la crisi: “Annunciamo le dimissioni ...

Lostsoul752 : @EdoPiso @MarioScelzo1 Un governo che non si muove e Renzi rottama? - falconetribute : Insomma dopo Bersani, Letta, Marino, adesso @Renzi rottama Conte. Complimenti Matteo così rottami l'Italia già in #crisigoverno - BEPPESARNO : ...#renzi l'uomo che passa dal 40 al 2! L'uomo che rottama Letta, distrugge il piddî e affonda con #ItaliaMorta. Ch… - NextPaolo : @GiuliaCortese1 Brava per #Marino: col fatto che - lui sì senza proclami - ha lasciato la politica non se ne parla… - EdoPiso : @MarioScelzo1 Nella sua carriera è riuscito a rottamare un partito il PD ed ora rottama l'Italia intera vergognoso… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi rottama Renzi rottama il Conte-bis, che succede ora? Borsa Italiana Renzi rottama il Conte-bis, che succede ora?

"Da IV grave danno al Paese", il Presidente del Consiglio, rammaricato, prepara la strategia per uscire dall'angolo ...

Renzi rottama (pure) il Conte-bis, Premier furioso. Ora che succede?

Altro che bluff. Alla fine, in un gelido pomeriggio di gennaio, Matteo Renzi ha rottamato (pure) il Conte bis, (di cui lui stesso, tra l’altro, era stato artefice) nel corso della conferenza stampa di ...

"Da IV grave danno al Paese", il Presidente del Consiglio, rammaricato, prepara la strategia per uscire dall'angolo ...Altro che bluff. Alla fine, in un gelido pomeriggio di gennaio, Matteo Renzi ha rottamato (pure) il Conte bis, (di cui lui stesso, tra l’altro, era stato artefice) nel corso della conferenza stampa di ...