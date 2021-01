Renzi ritira le sue ministre e apre la crisi di governo. Il video (Di giovedì 14 gennaio 2021) Renzi ritira le sue ministre e apre la crisi di governo Roma, 13 gen. (askanews) – Matteo Renzi è andato fino in fondo e nell’attesa conferenza stampa alla Camera – trasmessa in diretta sui social – ha annunciato le dimissioni delle sue ministre: “È una conferenza stampa che come Iv abbiamo fatto per fare il punto sulla situazione politica del paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto come da lettera inviata al presidente del Consiglio”. “La crisi politica non è aperta da Iv, è aperta da mesi. E il salto di qualità non lo ha chiesto Iv, lo hanno chiesto anche altre forze politiche”. “Noi non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show”, ha poi attaccato. No a ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021)le sueladiRoma, 13 gen. (askanews) – Matteoè andato fino in fondo e nell’attesa conferenza stampa alla Camera – trasmessa in diretta sui social – ha annunciato le dimissioni delle sue: “È una conferenza stampa che come Iv abbiamo fatto per fare il punto sulla situazione politica del paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto come da lettera inviata al presidente del Consiglio”. “Lapolitica non è aperta da Iv, è aperta da mesi. E il salto di qualità non lo ha chiesto Iv, lo hanno chiesto anche altre forze politiche”. “Noi non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show”, ha poi attaccato. No a ...

