Renzi non poteva almeno lasciare che Bellanova e Bonetti annunciassero le dimissioni? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bellanova e Bonetti, più dimesse che dimissionarie. Con tutto quello che dobbiamo affrontare, Renzi incluso, serviva l’ennesima polemica sulle donne ‘usate’ dall’ennesimo uomo più potente di loro? In poche parole, poteva almeno lasciarglielo dire a loro? Come se ne avesse bisogno, l’uomo “più impopolare del Paese” che ha messo nei guai quello più popolare, squadernando una crisi di governo in piena emergenza pandemica, è riuscito invece nell’impresa di farlo attirandosi oltre alle solite accuse di egocentrismo anche quelle ben più velenose di sessismo. Nel mondo reale e nei famigerati social (trovare le differenze ormai), all’hashtag di battaglia #Renzivergogna, sono stati in molti a puntare il dito contro il leader di Italia Viva che pur di prendersi la scena, si arroga anche il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021), più dimesse che dimissionarie. Con tutto quello che dobbiamo affrontare,incluso, serviva l’ennesima polemica sulle donne ‘usate’ dall’ennesimo uomo più potente di loro? In poche parole,lasciarglielo dire a loro? Come se ne avesse bisogno, l’uomo “più impopolare del Paese” che ha messo nei guai quello più popolare, squadernando una crisi di governo in piena emergenza pandemica, è riuscito invece nell’impresa di farlo attirandosi oltre alle solite accuse di egocentrismo anche quelle ben più velenose di sessismo. Nel mondo reale e nei famigerati social (trovare le differenze ormai), all’hashtag di battaglia #vergogna, sono stati in molti a puntare il dito contro il leader di Italia Viva che pur di prendersi la scena, si arroga anche il ...

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - stanzaselvaggia : Se la maggior parte degli italiani non ha capito perché hai voluto questa crisi di governo ed è arrivato solo che t… - CarlaG13528731 : RT @twittacolo: Per non sapere né leggere né scrivere approfitterei dell'enpasse istituzionale per revocare la concessione di #autostrade a… - kartizer : RT @Stefano173456: Il folle si è già pentito. Perché? Perché 'fu' costretto a forzare..A dimostrare un 'finto coraggio'.. che lui aveva sf… -