Renzi ha quattro obiettivi personali Pasquino svela quali

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Trovo piuttosto offensivo rimproverare agli italiani di non capire la crisi, mentre sono gli stessi politici che si interrogano sulle ragioni vere che abbiano spinto Matteoa un comportamento di assoluta irresponsabilità. Lascerò ad altri commentatori di Formiche.net affermare che c’è anche qualcosa di buono nelle motivazioni di. Nella fin troppo lunga lettera di dimissioni inviata al presidente del Consiglio (ma non sarebbe opportuno e soprattutto conforme alla Costituzione comunicare le dimissioni al Presidente della Repubblica che quelle ministre ha nominato?) firmata anche dal sottosegretario Scalfarotto, si trovano motivazioni dei più vari tipi a ciascuna delleè relativamente facile porre rimedio e, anzi, a molte è già stato fatto. Dunque, pretesti, ma, naturalmente, ciascuno fa politica come può. Cito dalla ...

C'è poco da stupirsi, hai voglia a far passare Renzi per matto. E se lo è, lo era anche quando per fermare l'avanzata di Salvini e del centrodestra ideò quel pateracchio del Conte bis ...Questi presunti riformisti di sinistra (Matteo Renzi e Carlo Calenda) che continuano a fare favori a estremisti di destra (Salvini e Meloni) non li capisco proprio. Non ne hanno nessun motivo, né attr ...