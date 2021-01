Renzi è l’unico erede di Berlusconi. Urge sostituire il Conte-Cadorna e trovare il nostro Diaz. Buttafuoco e la crisi (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Gli italiani sono risultati positivi. Alla mansuetudine’’. Abbiamo chiesto a Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e autore di strepitose cards sul Quotidiano del Sud, cosa pensa della mossa di Renzi. Buttafuoco, è giusto aprire la crisi in piena pandemia? Renzi ha costruito questo governo e ora lo distrugge. Capisco l’assurdità, ma lui lo avrebbe fatto anche prima, solo che la pandemia ha scombinato i piani. Almeno ha tolto il velo dell’ipocrisia da questo insieme raccogliticcio di ministri. Siamo alla Caporetto dei nostri tempi. Urge sostituire il Conte-Cadorna e trovare il nostro Diaz. Conte potrebbe tornare per un terzo incarico? Per me è inaudito ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Gli italiani sono risultati positivi. Alla mansuetudine’’. Abbiamo chiesto a Pietrangelo, scrittore e autore di strepitose cards sul Quotidiano del Sud, cosa pensa della mossa di, è giusto aprire lain piena pandemia?ha costruito questo governo e ora lo distrugge. Capisco l’assurdità, ma lui lo avrebbe fatto anche prima, solo che la pandemia ha scombinato i piani. Almeno ha tolto il velo dell’ipoa da questo insieme raccogliticcio di ministri. Siamo alla Caporetto dei nostri tempi.ililpotrebbe tornare per un terzo incarico? Per me è inaudito ...

