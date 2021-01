Renzi e Calenda così favoriscono la destra estremista | una tragedia politica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Questi presunti riformisti di sinistra (Matteoe Carlo) che continuano a fare favori a estremisti di(Salvini e Meloni) non li capisco proprio. Non ne hanno nessun motivo, né attrito né strategico né, tantomeno, valoriale. E, con tutti i suoi limiti, non è comprensibile neanche il livore, ai limiti dell’odio, che mostrano verso Giuseppe Conte, il quale sicuramente fa parte di quella maggioranza europea che ha votato insieme alla Merkel. Eppure il duo Matteo– Carlo, seppur da posizioni diverse, continua a fare lo stesso errore. Il primo con una crisi di governo incomprensibile rischia di far andare al voto il paese senza una nuova legge elettorale. Effetto finale? La vittoria certa del centroa trazione. Il secondo ...