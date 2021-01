Regolamento Atalanta-Cagliari Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio agli ottavi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Regolamento di Atalanta-Cagliari per quanto riguarda il passaggio del turno ai quarti di Coppa Italia 2020/2021: ecco cosa succede in caso di pareggio agli ottavi. Al Gewiss Stadium si chiude questo turno e una delle due avanzerà nella Coppa nazionale. Il sorteggio ha deciso che si gioca in casa degli orobici, ma in caso di parità al 90? dopo il triplice fischio via libera ai supplementari e, qualora nessuna dovesse prevalere sull’altra, anche i calci di rigore per decretare la vincitrice. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildiper quanto riguarda il passaggio del turno ai quarti di2020/2021: eccoindi. Al Gewiss Stadium si chiude questo turno e una delle due avanzerà nellanazionale. Il sorteggio ha deciso che si gioca in casa degli orobici, ma indi parità al 90? dopo il triplice fischio via libera ai supplementari e, qualora nessuna dovesse prevalere sull’altra, anche i calci di rigore per decretare la vincitrice. SportFace.

Di Marzio: “C’è un veto dell’Atalanta per Gomez: cosa filtra tra Italia ed estero per il futuro”

È tutto fermo per il Papu Gomez. Con l’estero sullo sfondo, che può diventare una soluzione sempre più probabile man mano che passano i giorni. Lo conferma Gianluca Di Marzio a Sky Sport, occhio alle ...

