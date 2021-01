Regno Unito, via libera al vaccino nelle farmacie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel Regno Unito il vaccino anti Covid potrà essere acquistato, ed anche effettuato, nelle farmacie autorizzate . Inoltre, questi presidi saranno aperti sette giorni su sette, 24 ore su 24. L'... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelilanti Covid potrà essere acquistato, ed anche effettuato,autorizzate . Inoltre, questi presidi saranno aperti sette giorni su sette, 24 ore su 24. L'...

Mov5Stelle : RENZI, COSA NE PENSA IL MONDO? Francia???? Matteo Renzi accelera la caduta del governo italiano Regno Unito???? L'Ital… - fattoquotidiano : Covid, nel Regno Unito 47mila contagi e oltre 1.500 morti. Johnson: “Rischio saturazione ospedali”. Spagna, nuovo p… - MattiaBBagnoli : Comunque. Ho perso il conto delle elezioni in Spagna. Idem Regno Unito, con aggravante Brexit. Il Belgio è stato s… - Max_Tacconi : RT @piercamillo: Il Regno Unito sostituì Chamberlain con Churchill nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. In guerra o in pandemia, si… - StefanoZ_Tweet : RT @piercamillo: Il Regno Unito sostituì Chamberlain con Churchill nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. In guerra o in pandemia, si… -