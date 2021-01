Red Emma | anarchica guerriera per la libertà delle donne

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Arresti, accuse, condanne. PerGoldman erano quasi pane quotidiano. Ma quel 14 gennaio 1918 sentì che c’era qualcosa di diverso, forse perché aveva notato la coincidenza: sempre negli Stati Uniti, e sempre il 14 gennaio, nove anni prima era stata arrestata con l’accusa di aver cospirato contro il governo. Adesso la condannano a due anni di prigione per ostruzione della giustizia - si è opposta all’espulsione di immigrati che invece chiedono lo status di rifugiati politici -, e lei sa, con certezza, che non finirà lì. Infatti presto verrà espulsa anche lei.Goldman è unaattiviste politiche più interessanti della sua epoca. Nata nel 1869 in una famiglia russa ebrea, si accorge da subitoingiustizie ediscriminazioni, perché il padre viene maltrattato sia in quanto ebreo sia ...

Arresti, accuse, condanne. Per Emma Goldman erano quasi pane quotidiano. Ma quel 14 gennaio 1918 sentì che c'era qualcosa di diverso, forse perché aveva notato la coincidenza: ...