Record di 1.244 morti per la Germania, la Francia verso il coprifuoco alle 18 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Raggiunge un nuovo Record il numero dei morti per Covid-19 in Germania: 1244 decessi nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Robert Koch Institut (il picco finora era stato 1188, l?8 gennaio). Sono inoltre 25.164 le nuove infezioni. L’indice di incidenza dei nuovi contagi per 100 mila abitanti su sette giorni è a 151,2, ancora molto lontano dalla soglia dei 50. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Germania sono in totale 1.978.590 i contagi, con 43.881 decessi. I casi attivi sono circa 314.700, mentre sono 1.620.200 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19. Gli ultimi dati confermano le fosche previsioni di Angela Merkel, che solo un paio di giorni fa avvertiva i tedeschi: “Il peggio deve ancora venire, ci aspettano settimane difficili”. La cancelliera, preoccupata soprattutto per l’impatto della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Raggiunge un nuovoil numero deiper Covid-19 in: 1244 decessi nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Robert Koch Institut (il picco finora era stato 1188, l?8 gennaio). Sono inoltre 25.164 le nuove infezioni. L’indice di incidenza dei nuovi contagi per 100 mila abitanti su sette giorni è a 151,2, ancora molto lontano dalla soglia dei 50. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria insono in totale 1.978.590 i contagi, con 43.881 decessi. I casi attivi sono circa 314.700, mentre sono 1.620.200 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19. Gli ultimi dati confermano le fosche previsioni di Angela Merkel, che solo un paio di giorni fa avvertiva i tedeschi: “Il peggio deve ancora venire, ci aspettano settimane difficili”. La cancelliera, preoccupata soprattutto per l’impatto della ...

Agenzia_Italia : In Germania 1.244 morti per Covid in 24 ore, mai così tanti - RaiNews : Nuovo record di morti per coronavirus in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.244 decessi, superan… - Agenzia_Ansa : #Covid, in #Usa i casi superano quota 23 milioni. In #Germania nuovo record vittime, 1.244 in 24 ore #ANSA - RiccardoAlcaro : RT @AnnDePa: Germania 1.244 morti ?? (record assoluto da inizio pandemia) 25.164 positivi ?? (in Lockdown duro dal 16 dicembre) Incidenza… - jknjhjfhfduvbhl : RT @Agenzia_Italia: In Germania 1.244 morti per Covid in 24 ore, mai così tanti -

Ultime Notizie dalla rete : Record 244 Il 2020 pareggia i conti con il 2016: è record di riscaldamento globale Rinnovabili Record di 1.244 morti per la Germania, la Francia verso il coprifuoco alle 18

Raggiunge un nuovo record il numero dei morti per Covid-19 in Germania: 1244 decessi nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Robert Koch Institut (il picco finora era stato 1188, l'8 gennaio) ...

LIVE COVID-19 - In Germania ancora record di casi giornalieri. Le Filippine approvano il vaccino Pfizer/BioNTech. VIDEO!

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...

Raggiunge un nuovo record il numero dei morti per Covid-19 in Germania: 1244 decessi nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Robert Koch Institut (il picco finora era stato 1188, l'8 gennaio) ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...