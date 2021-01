Raspadori | “Ci teniamo ad andare avanti in Coppa Italia | il Sassuolo è ambizioso”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L’attaccante del, Giacomo, intervistato da Rai Sport, poco prima della gara con la Spal, ha parlato delle ambizioni dei neroverdi, anche in. Queste le sue parole: “Cia passare il turno, laè importante come il campionato e vogliamo. Ildeve pensare a partita dopo partita, a giocare al massimo, per raggiungere obiettivi importanti”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Caputo voglio tenerlo a riposo per una settimana. La coppa Italia per il Sassuolo è un obiettivo importante, per questo Roberto De Zerbi chiede la massima concentrazione alla sua squadra in vista dell ...Il tecnico neroverde soddisfatto: «Bel Sassuolo che dà segnali di maturazione. Berardi? Problema muscolare, vediamo...» ...